Samsung'un veliahdı yeniden ifadeye çağrıldı

Güney Kore'de mahkemenin, geçen ay Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında, savcıların, teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki talebini reddetmesinin ardından Lee, yeniden ifadeye çağrıldı.

Ülkedeki yolsuzluk skandalına ilişkin geniş çaplı soruşturma yapan özel ekipten bir sözcü, gazetecilere, yetkililerin "son üç haftadır ek soruşturma yürüttüğünü" ve Lee'yi ek suçlamalarla sorgulamayı planladığını ifade etti.

Savcıların tutuklama kararı çıkarılması talebine karşı mahkeme, 19 Ocak'ta Lee'nin zimmetine para geçirme ve yalancı şahitlik suçlamalarıyla tutuklanması için yeterli kanıt olmadığını bildirmişti.

Lee Jae-yong'un, Samsung'un, Choi'nin kızının Almanya'daki binicilik derslerine maddi destek sağlamak için Choi ve kızının sahibi olduğu bir Alman şirketine 18,4 milyon dolar aktardığı suçlamasıyla sorgulandığı kaydedilmişti.

Lee, aralık ayında verdiği ifadede daha önce meclis soruşturmasında yaptığı tanıklığı değiştirmiş, bu kez Devlet Başkanının Choi Soon-sil'e para aktarılması için şirketi zorladığını öne sürmüştü. Lee Jae-yong, daha önce yapılan bağışları kabul etmiş fakat şirketin bunun karşılığında herhangi bir siyasi nüfuz sağlamadığını belirtmişti.

Choi ve kızına para aktarıldığına ilişkin suçlamaları incelemek üzere kasım ayında Samsung'un Seul'deki şubelerine baskın düzenlenmişti.

Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.