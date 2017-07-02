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Buradasınız : » » Şam'da bombalı araçla intihar saldırısı

Şam'da bombalı araçla intihar saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Şamda bombalı araçla intihar saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İntihar saldırganı, içinde bulunduğu bombalı aracı başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda patlattı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, havaalanı yolunda ve Amara Mahallesi'nde üç bomba yüklü aracın tespit edildiği, araçlardan birindeki saldırganın polisin takibi sırasında aracı patlattığı belirtildi.

Haberde, diğer iki aracın rejim polisi tarafından imha edildiği, saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Etiketler: suriye, Şam, şam saldırı, intihar saldırısı, bombalı saldırı
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