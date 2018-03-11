Saldırıya uğrayan eski Rus casus Türk bakkalın müşterisi çıktı

İngiltere’de uğradığı düşünülen kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal, sürekli müşterisi olduğu Ebru Öztürk’ü de gündeme taşıdı.

İngiltere’nin güneybatısında “emekliler” kenti olarak bilinen Salisbury’de hayat, geçen Pazar günü eski Rus casus Skripal ve kızı Yulia'nın bilincini yitirmiş olarak bir alışveriş merkezi önündeki bankta bulunmasıyla hızlandı.

Skripal'le ilişkili birçok nokta polis kordonuna alınırken, dünya medyası da kente hücum etti.

Sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddeyle suikasta uğradığından şüphelenilen Skripal’in kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Christie Miller Road’daki evi, polis kordonuna alınan ve medyanın kuşatmasına giren noktalardan biri oldu.

Skripal’in hayatıyla ilgili her türlü bilginin peşine düşen basın, çok geçmeden eski ajanın evine birkaç yüz metre mesafedeki bakkal dükkanını bulmakta gecikmedi.

Dükkana giren bir muhabirin “Rus müşteriniz var mı?” diye sormasıyla dükkanın sahibi Ebru Öztürk’ün de hayatı değişti.

Öztürk, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen dükkanının sürekli müşterisi olan Rus’un, uğradığı suikastla dünyanın gündemine oturan bir ajan olduğunu henüz öğrenmemişti.

Bir bankın üzerinde bulunmasından iki gün önce son kez dükkanına uğrayan Skripal’in başına gelenleri gazetecilerden öğrendiğini anlatan Öztürk, şunları söyledi:

“Kendi işlerimin yoğunluğundan medyayı da takip edememiştim. İçeri giren gazeteci Rus müşterim olup olmadığını sorduğunda da Skripal’i düşünüyordum. Kasanın yanına katalog koymuştum. Sipariş etmemi istediği bir özel ürün olup olmadığını sormak için dükkanıma gelmesini bekliyordum. Haberi duyunca şoke oldum.”

Skripal’in uzun süredir müşterisi olduğunu ifade eden Öztürk, yaşlı Rus ile aralarında bir baba kız ilişkisi geliştiğini belirtti.

İngiltere’de son 10 yıldır bir iş kadını ve bekar bir anne olarak yaşadığını anlatan 41 yaşındaki Öztürk, Skripal’in de yakın zamanda eşini ve oğlunu kaybetmiş olmasının ve İngiltere’de bir Rus olarak yalnız yaşamasının birbirlerine yaklaşmalarında etkili olduğunu kaydetti.

Öztürk, Skripal’in, 5 yaşındaki kızı Asya ile de ilgilendiğini, ona sevgi ve şefkat gösterdiğini, hatta birkaç kez harçlık verdiğini söyledi.

Casus olduğuna inanamıyor

Skripal’in eski bir casus olduğuna inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Öztürk, “Babasından ayrı yaşayan bir insan olarak beni kendisine yaklaştıran birinin casus olduğunu hala düşünemiyorum” diye konuştu.

Öztürk, Skripal’in kendisinde "emekliye ayrılmış önemli bir kişi" izlenimi bıraktığını ifade ederek, "Geçmişte birçok çalışanı bulunan bir şirketi yönetmiş, şimdiyse emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm” dedi.

Rus ajan güvenlik kamerasında

Skripal’in dükkanın güvenlik kamerasındaki görüntülerinin de dünya basınının büyük ilgisini çektiğini ifade eden Öztürk, 27 Şubat’a ait kayıtları Japonya’dan Brezilya’ya kadar pek çok basın kuruluşunun alarak yayınladığını aktardı.

Gazeteci akınına uğrayan dükkanda röportaj vermekten bazen müşterilere hizmet veremediğini aktaran Öztürk, böyle durumlarda bazı muhabirlerin kasaya geçerek kendisine yardım ettiğini söyledi.

Öztürk’ün dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine göre, üzerinde kahverengi deri ceket ve kot pantolon olan Skripal, yaklaşık 3,5 dakika kaldığı dükkanda raflar arasında dolanıyor ve alışverişini tamamladıktan sonra kasada Öztürk'le bir süre sohbet ediyor.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, Salisbury Bölge Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyor. Baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

İngiliz polisi, Skripal olayıyla ilgili geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Soruşturma kapsamında 240'ten fazla görgü tanığıyla temasa geçen polis, Rus ajanın 2012'de ölen eşinin de kentteki mezarını açtı. Ludmilla Skripal'in de ölümünün zehirlenmeye bağlı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: AA