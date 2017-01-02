İstanbul’daki terör saldırısından ardından dünyadan Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent ’ta saldırıyı kınayan bir yazıyı kaleme aldı.

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Yazıda, "Teröre karşı Türkiye’ye tatile gidin" çağrısında bulunuldu.

"Saldırıya en güzel cevap Türkiye'de tatil"

İngiliz Independent gazetesi yazarı Simon Calder, saldırının hemen ardından yazdığı yazısında, Batılı ülke vatandaşlarının Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterebileceğini ifade etti. Simon Calder'in yazısında şu satırlar öne çıkıyor;

"Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. çünkü şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı değiştirmeyerek, ne derece etkisiz olduğunu göstermektir. Türkiye’de tatilde tehlike riski oldukça düşük. trafik kazaları, bir terör saldırısına kıyasla daha büyük tehlike teşkil ediyor”

Calder, dünya turizminin gözbebeklerinden biri olan İstanbul'a yapılan bu saldırınını İstabul'a darbe vurmayı hedeflediğinin altını çizdi ve “Türkiye’nin turizm sektörüne darbe indirmeyin” çağrısında bulundu. Calder, yazısına şöyle devam etti;

“İstanbul muazzam bir metropol. Dinler ve ırklar yüzyıllardır ipek yolunun üzerindeki bu şehirde bütünleşmiş durumda. istanbul saldırıya açık sarsılmış bir kent gibi duruyor. Çok sayıda turist istanbul'a gitmek istemiyor. Türkiye’ye seyahatin hem turist hem de ziyaret edilen ülke için ödüllendirici bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu geniş ülke, zengin mirası, şahane mutfağı ve harika plajları ile insanlara kucak açıyor. "