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Saldırılar Suriye'de sağlık krizine yol açtı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, İdlib ve Hama'daki yoğun hava saldırılarının hastaneleri hedef alarak sağlık hizmetlerini aksattığını açıkladı.

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Saldırılar Suriyede sağlık krizine yol açtı

Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, son 10 gündür Suriye'nin İdlib ve Hama illerindeki yoğun hava saldırılarının sağlık hizmetlerini aksattığını ve krize yol açtığını duyurdu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün desteklediği Hama Şam Merkez Hastanesinin 26 Eylül Salı günü hava saldırısına uğradığı ve hizmet dışı kaldığı belirtildi.

19 Eylül'de İdlib'de üç hastanenin vurulduğu hatırlatılan açıklamada, İdlib'in güneyindeki Cisr eş-Şuğur bölgesinde iki büyük hastanenin saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldığı, bu durumun diğer sağlık tesislerinde aşırı yığılmaya neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İdlib ve Hama'da MSF tarafından desteklenen 6 hastane ve sağlık merkezine 20-27 Eylül'de toplam 241 yaralı getirilirken, 61 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hastaların bombalanma korkusu nedeniyle hastanelerden uzak durduğuna da dikkat çekilirken, yaralıların yarısından fazlasının (129 kişi) kadın ve 15 yaş altı çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

MSF açıklamasında, MSF Program Direktörü Brice de le Vingne'in şu uyarılarına yer verildi:

"Sağlık tesisleri bombalardan korunmadığı sürece tıbbi yardım çabaları yetersiz kalacak. İdlib'deki hastanelerin bombardımanlar nedeniyle güvenli yerler olmadığı net biçimde görülüyor. Hastanelerin art arda kapanması, yaralıları, hastaları, hamile kadınları ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan herkesi olumsuz etkileyecek. Bu kabul edilemez. Uluslararası İnsancıl Hukuk ve 'savaş kuralları'na göre, ister muharip ister sivil olsun, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan herkese sağlık hizmetlerine erişim imkanı sağlanmalıdır. Bu insanları tedavi eden sağlık tesislerine ise herhangi bir saldırı gerçekleştirilemez."

Saldırı altındaki bölgeler, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti.

Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

19 Eylül'den beri süren saldırılarda ölen sivillerin sayısı 100'e yaklaştı. 

Etiketler: suriye, saldırı, sağlık hizmetleri
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