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Shakira Sedir Festivali kapsamında Beyrut'ta

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'da verdiği konserin ardından babasının memleketi olan Lübnan’a gitti.

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Shakira Sedir Festivali kapsamında Beyrutta

Lübnan vatandaşları tarafından havalanında büyük bir coşkuyla karşılanan Shakira, basın mensuplarının sorularını Arapça cevapladı.

Uluslararası Sedir Festivali kapsamında Lübnan’a gelen Shakira şerefine Lübnan’da bulunan Kolombiya Konsolosluğu tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Ünlü yıldıza hediye edilen tahta Lübnan haritası, şarkıcının duygulanmasına neden oldu. 

Ünlü şarkıcı daha sonra, ailesi ve kendi adına sedir ağacı dikti. Ünlü yıldızın ismi memleketinde bir caddeye verildi.

Kaynak: Al Manar
 

Etiketler: Şakira, lübnan
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