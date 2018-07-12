Sahte Suudi Prens domuz sevdasıyla yakayı ele verdi

ABD'li bir aile tarafından evlat edinilerek Michigan'da büyüyen 47 yaşındaki Kolombiya doğumlu Anthony Gignac, 2008 yılında bir otel ve birkaç şirketi 10 bin dolar zarara uğratmaktan hüküm giydi. Gignac, davadan kefalet ödeyerek kurtulabildi.

Gignac, 1991, 1994, 1996, 2002 ve 2006 yıllarında da benzer suçlardan hüküm giymişti.

Sahte prensten yatırım vaadi

Lüks harcamalarda bulunan, pahalı saatler kullanan, son model arabalara binen Gignac, sosyal medyadan da sergilediği bu hayatıyla hiç dikkat çekmedi.

Gignac'ın adamlarından biri, geçtiğimiz yıl Amerikalı yatırımcı Jeffrey Saffer'i arayarak, Suudi prensin kendisinin sahip olduğu tatil beldesine 440 milyon dolar yatırmak istediğini bildirdi.

Saffer, 'sahte prens' ile dairesinde buluştu. Orada 'prens' kendisine Dubai Bankası'nın 600 milyon dolarlık sahte teminat mektubunu gösterdi.

Domuz sevdasıyla yakayı ele verdi

Saffer ve Gignac, Colorado eyaletindeki Aspen kentinde yeniden bir araya gelerek görüşmeye devam etti.

Müslüman bir ülkeden gelen yatırımcının domuz etli yemekleri iştahla yediğini fark eden Saffer, güvenlik servisinden ‘prensi' araştırmalarını rica etti ve Gignac'ın yalanı ortaya çıktı.

Gignac hakkında soruşturma açan Florida adli makamları, geçen kasım ayında kendisini yine sahte bir isimle geldiği havalimanında gözaltına aldı. Dolandırıcının dairesinde yapılan aramadaysa farklı isimlerin olduğu kartvizitler, sahte diplomatik plakalar, kredi kartları, nakit binlerce dolar ve Suudi Kraliyet ailesinin üyesi adına çıkarılmış mali belgeler ele geçirildi.

Gignac mayıs ayında suçunu itiraf etti. Mahkemenin dolandırıcı hakkındaki nihai kararını ağustos ayında vermesi bekleniyor.

Kaynak: Daily Mail