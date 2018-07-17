Sahte kupon kullanmakla suçladılar, sonra özür dilediler

ABD'de kuponla ilaç almak isteyen siyahi bir kadın, CVS adlı ilaç firması yöneticisi tarafından kuponunun sahte olduğu gerekçesiyle polise ihbar edildi.

Firma yöneticisi ve diğer çalışanın artık CVS tarafından istihdam edilmediğini duyuran şirket Twitter hesabından Pazartesi günü yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını belirtti.

Firma, CVS'nin tüm müşterilere saygılı bir şekilde muamele edilmesine yardımcı olacak sıkı politikalara sahip olduğunu vurgulayarak, profil oluşturma ya da başka herhangi bir ayrımcı davranışın kesinlikle yasak olduğunu açıkladı.

Ayrımcılığa uğrayan siyahi müşteri Camilla Hudson, yöneticinin durumu ele alma biçiminin kendisini çok daha fazla rahatsız ettiğini söyledi.

Hudson, "Yöneticinin kuponu kabul etmemesini -ne o zaman, ne şimdi- önemsemiyorum. Sorun, onun kuponu nasıl kabul etmediği" dedi.

Kaynak: NBC News