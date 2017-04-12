  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edilecek'

'Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edilecek'

ABD Başkanı Donald Trump, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım." dedi.

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Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformundan önce sağlık reformunu geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

Trump, Fox Business'a verdiği mülakatta Amerikan ekonomisini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçilerin sağlık sigortasında başarısız olduğu görüşüne katılmadığını belirten Trump, "Başarısız olmadık. Müzakere ediyorduk ve etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Belki 900 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak"

Trump, selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan ve kamuoyunda Obamacare olarak bilinen Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası'nın iptal edilmesiyle yaklaşık 900 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.

Mevcut sağlık sigortası yasasının iptal edilmesinden elde edilecek ek kaynaklarla harika bir vergi reformu hazırlanabileceğini belirten Trump, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi. AA

Etiketler: abd başkanı donald trump
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