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Buradasınız : » » 'Safkanlar' Kraliçe Elizabeth'e 7 milyon sterlin kazandırdı

'Safkanlar' Kraliçe Elizabeth'e 7 milyon sterlin kazandırdı

Safkanlar, atlara düşkünlüğüyle bilinen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e en karlı yılını yaşattı.

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Safkanlar Kraliçe Elizabethe 7 milyon sterlin kazandırdı

At yarışlarına dair tüyo veren "myracing" adlı internet sitesinin derlediği verilere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kayıtların tutulmaya başladığı 1988 yılından bu yana engelsiz at koşularından yaklaşık 7 milyon sterlin gelir elde etti.

Çok sayıda yarış atına sahip kraliçenin safkanlarının son 30 yılda 2 bin 815 yarışta yer aldığı ve bunların 451'ini birincilikle bitirdiği belirtildi. Safkanlar, geçen yıl kraliçeye 557 bin 650 sterlin kazandırarak, en karlı yılını yaşattı.

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin atçılık sporu, polo ve yarış atçılığı sektörüyle yakından ilgilendiği biliniyor.

Bu arada, kraliçenin atlara düşkünlüğüyle bilinen kızı Prenses Anne de gelece ay Türk iş adamı Mehmet Kurt'un İngiltere'de kurduğu ve yarış atlarının sakatlıklarını ön eğitimle en aza indiren "Kurtsystems" uygulamasının resmi açılışı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ingiltere kraliçesi 2. elizabeth, at yarışları, safkan
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