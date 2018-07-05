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Sadr’dan "sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz" mesajı

Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Irak’ın sınır ötesinden yönetilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

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Sadrdan &quot;sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz&quot; mesajı

Mukteda es-Sadr, Irak'ın ulusalcı Iraklılar ve hizipçilik üstü koalisyonlarla yönetileceğini kaydetti.

Sadr, Twitter'dan "Irak’ın ne doğu ne batı ne kuzey ne de güneyden, sınır ötesinden yönetilmesine izin veririz." paylaşımında bulundu.

İran’a karşı mesafeli ve zaman zaman eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr’ın bu açıklaması, ülke üzerindeki nüfuzu ve hükümet kurma çalışmalarına yönelik baskısı yüzünden İran’a karşı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

İran’ın Sadr’a kendisine yakın Şii gruplarla koalisyon kurma baskısı uyguladığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mukteda es-sadr, Irak, twitter, Şii
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