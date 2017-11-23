Sadr: Suudi Arabistan ziyaretim İran'ı kızdırdı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 11 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Riyad ziyaretinin İran tarafında rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

Şii lider "Suudi Arabistan ziyaretim İran'ı kızdırdı. Bana bu yönde mesaj gönderdiler. Ancak bu yerinde değildi. Çünkü oraya gidişim İran'a karşı düşmanlık ilanı değil, Irak ve halkının çıkarları içindi. Ayrıca orada Sadr Hareketi'ni ilgilendiren konuları da görüşmedim." dedi.

Süleymani ile görüşme

Sadr, İran Devrim Muhafızları Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ile en son ne zaman görüştüğü yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Süleymani ile en son babasının ölüm yıl dönümünde (şubat) görüştüm. Kendisi ile telefonda ise bir kere bile görüşmedim. Telefon da kullanmıyorum."

İbadi'ye ikinci dönem için destek

Eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini eleştiren Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi'nin devlet yönetiminde pek çok alanda başarılı olduğunu dile getirdi.

Sadr, "İbadi'yi ikinci dönem başbakanlık için destekleyeceğim. Ancak üçüncü dönem için bu olmaz." ifadesini kullandı.

"Çatışma çıkarsa Lübnan dağılır"

Son olarak Sadr, Lübnan'da yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Şii lider, "Lübnan'da Hizbullah ile Suudi Arabistan arasında çatışma çıkarsa Lübnan dağılır." yorumunda bulundu.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 11 yıl aradan sonra 31 Temmuz'da Suudi Arabistan'ı ziyarete ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Kaynak: AA