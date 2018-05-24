Saddam'ın altın kaplamalı yatı otel oluyor

Basra Körfezi'nde bulunan "Basrah Breeze" (Basra esintisi) yatının turizme kazandırılmasına karar verildi. 2003'te devrilmesi ve 2006'da idam edilmesi sebebiyle yat, sahibi Saddam Hüseyin tarafından hiç kullanılamamıştı.

Mülkiyeti Saddam ailesi tarafından önce Suudi Arabistan kralına, sonra da Ürdün Kralı Abdullah'a verilen yat, son olarak Irak hükümetine bırakılmıştı.

Irak hükümeti 30 milyon dolara satışa çıkardığı yat için herhangi bir alıcı bulamamıştı.

Ünlü yat, 82 metre uzunluğa, 17 misafir odasına, tiyatro sahnesine, havuzlara ve altın kaplama musluklara sahip.

Kaptan Abdul-Zahra Abdul-Mehdi Salih, yatın çok iyi durumda olduğunu, iki motor ve jeneratörünün çalıştığını, sadece periyodik bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters