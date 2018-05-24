  • 24 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.769
    EURO 5.587
  • BIST 102875.02
    ALTIN 198.678
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Saddam'ın altın kaplamalı yatı otel oluyor

Saddam'ın altın kaplamalı yatı otel oluyor

1981'de Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin için inşa edilen ancak Hüseyin tarafından hiç kullanılamayan yat, otel haline getirilip turizme kazandırılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saddamın altın kaplamalı yatı otel oluyor

Basra Körfezi'nde bulunan "Basrah Breeze" (Basra esintisi) yatının  turizme kazandırılmasına karar verildi. 2003'te devrilmesi ve 2006'da idam edilmesi sebebiyle yat, sahibi Saddam Hüseyin tarafından hiç kullanılamamıştı.

Mülkiyeti Saddam ailesi tarafından önce Suudi Arabistan kralına, sonra da Ürdün Kralı Abdullah'a verilen yat, son olarak Irak hükümetine bırakılmıştı.

Irak hükümeti 30 milyon dolara satışa çıkardığı yat için herhangi bir alıcı bulamamıştı.

Ünlü yat, 82 metre uzunluğa, 17 misafir odasına, tiyatro sahnesine, havuzlara ve altın kaplama musluklara sahip.

Kaptan Abdul-Zahra Abdul-Mehdi Salih, yatın çok iyi durumda olduğunu, iki motor ve jeneratörünün çalıştığını, sadece periyodik bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yat, saddam, Basra Körfezi, bahar esintisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER