Saatlerce yüzebilen vahşi kurtlar

Adadan adaya yüzerek avlanıyor, deniz hayvanlarıyla besleniyorlar bu yüzden davranışsal olarak farklılar.
Bu kurtlar ayrıca suyun derinliklerine dalabiliyor.
Avlarının %90`ı okyanus canlılarından oluşuyor.
Kanada'nın en batısında Britanya Kolumbiyası kıyılarında yaşayan deniz kurtları saatlerce yüzebiliyor.
Adadan adaya yüzerek avlanıyor, deniz hayvanlarıyla besleniyorlar bu yüzden davranışsal olarak farklılar.
Bu kurtlar ayrıca suyun derinliklerine dalabiliyor.
Avlarının %90`ı okyanus canlılarından oluşuyor.