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Saakaşvili, ülkeyi dolaşarak yeni hükümet için insanlar seçecek

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkeyi yönetecek yeni insanlar bulmak için Ukrayna turuna çıkacak.

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Saakaşvili, ülkeyi dolaşarak yeni hükümet için insanlar seçecek

Saakaşvili, "suç örgütüne yardımcı olmak" iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisinde ifade verdi.

İfade sonrası Ukrayna Güvenlik Servisinin binasından çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Saakaşvili, çağdaş Avrupa'da hiç kimsenin barış nitelikli protesto eylemlerini sorgulamadığını ve bu yüzden kimsenin suçlanmadığını belirtti.

Yaptığı protestoların içeriği ve katılımcılarıyla ilgili Ukrayna istihbaratına açıklamalarda bulunduğunu anlatan Saakaşvili, "Yarından itibaren ülkeyi dolaşarak yeni hükümet için insanlar seçmeye başlayacağım. Paramızı çalmayacak, Ukrayna’yı yok etmeyecek, ülkeyi başka metotlarla yönetecek yeni insanlar bulmalıyız." dedi.

Saakaşvili, suç örgütlerine yardım ettiği ve onların suçlarını örttüğü iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
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