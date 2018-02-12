  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.67
  • BIST 114821.6
    ALTIN 161.776
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Polonya’ya gönderildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saakaşvili Ukraynadan sınır dışı edildi

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Oleg Slobodyan, sosyal medya hesabından Devlet Sınır Muhafızlarının, yasa dışı yollardan Ukrayna'ya giriş yaptığına ve geldiği ülkeye geri dönmesi gerektiğine dair kararı eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’ye bildirdiğini açıkladı. 

Slobodyan, “Mahkeme kararına göre bu kişi Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak bulunuyordu. Yasaları ihlal ederek geldiği ülkeye (Polonya) yasalara uygun olarak geri gönderildi.” dedi.

Saakaşvili kısa bir süre önce düzenlenen bir operasyon ile başkent Kiev'de bulunan partisi Yeni Güçler Hareketine ait ofisin yanındaki bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Lviv Bölge Mahkemesi, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra geçen yıl Polonya üzerinden Ukrayna’ya pasaport göstermeden taraftarlarının da desteği ile geçen Saakaşvili’nin bu eyleminin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saakaşvili, Ukrayna, polonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER