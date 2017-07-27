Saakaşvili Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi'nin lideri Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi yetkililerinin yerel basına verdiği bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'nin vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı ancak kararname özel bilgiler içerdiği gerekçesiyle resmi olarak yayımlanmayacak.

Bu arada Devlet Göç Servisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada da eski Odesa Valisi Mihail Saakaşvili'nin, vatandaşlıkla ilgili yasanın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre vatandaşlıktan çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Saakaşvili'nin Ukrayna'da vatandaşlık almak için doldurduğu belgelerde, kendisi hakkında Gürcistan'da yürütülen soruşturma konusunda eksik bilgi verdiği belirtildi.

Saakaşvili'den tepki

Öte yandan ABD'de bulunan Saakaşvili, CNN canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına tepki göstererek, "Bu yanlış bir karardı. Ben hiç kimseden destek beklemiyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Poroşenko'yu, yolsuzlukla ve geçmişte beraber başlattıkları reformlara sadık kalmamakla suçlayan Saakaşvili, Devlet Başkanının muhalefetteki bir siyasetçiye karşı yasa dışı yollarla mücadele ettiğini savundu. Saakaşvili, "Ukrayna anayasası ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edip beni vatandaşlıktan çıkararak baş siyasi rakipten kurtulmaya çalışıyorlar." dedi.

Gürcistan'n en popüler televizyon kanallarından Rustavi 2'ye de ABD'den bağlanan Saakaşvili, Ukrayna'da güçlü bir muhalefet hareketi oluşturduklarını belirterek, siyasetten ayrılmayı düşünmediğini ve Ukrayna'da da siyaset faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Saakaşvili'nin Ukrayna'daki partisinden protesto

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'yi desteklemek üzere Kiev merkezinde toplanan yüzlerce Yeni Güçler Hareketi üyesi gösteri düzenledi. Göstericiler, Saakaşvili'nin güçlü muhalefet lideri olduğu için vatandaşlıktan çıkarıldığını savundu.

Devlet Başkanlığı binasına yürümek isteyen göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, göstericilerin Devlet Başkanlığına yaklaşmasına müsade etmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı olan Saakaşvili, Odesa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyor.

Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı çıkartılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılan Saakaşvili'nin şu an hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı belirtiliyor. AA