  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldı

Ukrayna Başsavcılığı tarafından gözaltına alındıktan sonra taraftarları sayesinde serbest kalan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldı.

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Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldı

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Saakaşvili’ye teslim olması için tanınan 24 saatlik süre doldu.

Ukrayna Başsavcılığı, Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve Odessa’nın eski Valisi olan Mihail Saakaşvili hakkında arama kararı çıkardı.

Ukrayna Başsavcılığı basın sözcüsü Larisa Sargan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suça teşebbüs, örgütlü suç, suç örgütü üyelerine yardım etme ve onların suçlarını gizleme şüphesinden Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Sargan, işlemlerin polis ve istihbarat kuruluşu Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütüleceğini kaydetti.
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve Odessa’nın eski Valisi Mihail Saakaşvili dün başkent Kiev'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili Ukrayna'da gözaltına alındı

Saakaşvili, güvenlik güçlerince bindirildiği araçtan taraftarların yardımıyla serbest kalmış, protesto eylemlerini sürdürmek üzere Ukrayna Parlamentosu önüne geçmişti.

Taraftarları Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı

Ukrayna Savcılığı tarafından Saakaşvili'ye teslim olması için 24 saat süre tanınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Ukrayna
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