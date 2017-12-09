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Buradasınız : » » Saakaşvili açlık grevine başladı

Saakaşvili açlık grevine başladı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı bildirildi.

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Saakaşvili açlık grevine başladı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

Saakaşvili'nin avukatı, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde ise müvekkilinin açlık grevini sürdüreceğini aktardı.

Saakaşvili'nin tutulduğu nezarethanede sağlık durumunun iyi olmadığına dikkati çeken avukatı, müvekkiliyle ilgili yürütülen sürecin siyasi olduğunu öne sürdü.

Bu arada, Saakaşvili taraflarından oluşan bir grup, nezarethane önünde toplanarak beklemeye başladı. Güvenlik güçleri ile bu kişiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mihail Saakaşvili, gece yarısı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alınarak nezarete konulmuştu.

Eski Gürcistan devlet başkanı Saakaşvili, protestolar yüzünden 2013 yılında cumhurbaşkanlığını bırakmak zorunda kalınca Ukrayna'ya gitmiş, bu ülkenin vatandaşlığına geçmiş ve bir dönem Odessa valiliği yapmıştı.

Ukrayna hükümeti daha sonra ters düştüğü Saakaşvili'yi görevden almış, vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Saakaşvili, Ukrayna devlet başkanı Poroşenko'yu devirmek için Rusya yanlısı Ukraynalı iş adamlarıyla işbirliği yapmak ve organize suç örgütlerine destek vermekle suçlanıyor.

AA/TRT HABER
 

Etiketler: gürcistan, Mihail Saakaşvili, açlık grevi
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