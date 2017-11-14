  • 14 KASIM 2017, SALI

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Buradasınız : » » Saad el Hariri: 2 gün içinde Lübnan’dayım

Saad el Hariri: 2 gün içinde Lübnan’dayım

Lübnan'ın Suudi Arabistan'da istifa eden Başbakanı Saad el Hariri Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 gün içinde ülkesine döneceğini duyurdu.

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Saad el Hariri: 2 gün içinde Lübnandayım

Suudi arabistan'da görevinden istifasını açıkladıktan sonra ülkesine dönemeyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, twitter hesabından Lübnan'a döneceğini duyurdu.  Hariri, ailesinin ise Suudi Arabistan'da kalacağını söyledi.

Hariri mesajında "Herkese merhaba. Ben iyiyim. İnşallah 2 gün içinde Lübnan'dayım" dedi.

Saad Hariri'nin istifası

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.

Etiketler: twitter, saad el hariri, lübnan
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