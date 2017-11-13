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Buradasınız : » » S. Arabistan'dan Arap Birliği'ne acil toplantı çağrısı

S. Arabistan'dan Arap Birliği'ne acil toplantı çağrısı

Suudi yönetimi, Arap dışişleri bakanlarına gelecek pazar acil toplantı düzenlemesi çağrısı yaptı.

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S. Arabistandan Arap Birliğine acil toplantı çağrısı

Suudi Arabistan'ın, İran'ın bölge ülkeleri üzerindeki müdahalelerini değerlendirmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelere dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ile Arap Birliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, İran'ı Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Bu bağlamda yaşanan son olay, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklaması oldu.

Hariri, istifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirterek, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Arap Birliği
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