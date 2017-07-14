  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'S-400'e ilişkin değerlendirmeler devam ediyor'

'S-400'e ilişkin değerlendirmeler devam ediyor'

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.

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S-400e ilişkin değerlendirmeler devam ediyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin NATO üyeliği, tedarik konusu da dahil olmak üzere çok yönlü bir politika izlememize engel değildir." dedi.

Başkent Moskova'da Rus basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diriöz, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınması konusuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin yanı sıra, NATO üyesi bir ülke olduğuna da dikkati çeken Diriöz, "Ancak Türkiye'nin NATO üyeliği, tedarik konusu da dahil olmak üzere çok yönlü bir politika izlememize engel değildir. Bu durum, Türkiye'nin başka bölgelerde de yakın ilişkileri ve ilgilerine yönelik de bir çelişki oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye ile S-400 sistemine ilişkin teknik görüşmelerde anlaşma sağlandığını söylemişti.

Etiketler: S-400, hava savunma sistemi, Moskova
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