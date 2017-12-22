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Buradasınız : » » S-400 Füze Sistemi alımında sona gelindi

S-400 Füze Sistemi alımında sona gelindi

Hava ve füze savunma sistemi S-400 alımında son aşamaya gelindi. Türkiye ve Rusya, imzalar için gün sayıyor. İlk S-400 füze savunma sistemi 2019'da Türkiye'de olacak.

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S-400 Füze Sistemi alımında sona gelindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin "imzalar yakın" açıklaması yapmıştı.

S-400'de sona gelindiğine yönelik yeni açıklama Rusya'dan geldi. Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili tüm detayların tamamlandığını açıkladı. Rus yetkili, Türkiye ile Rusya arasındaki kontratın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. İlk teslimatın tarihini veren Kojin, "Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz” dedi. 

S-400 hava füze savunma sisteminin ödemeleri için Rus bankasından Türkiye'ye kredi sağlanacak. Kaporada olduğu gibi, ana ödeme de Rusya'nın ulusal para birimi Ruble ile yapılacak. Türkiye, savunma sanayinde benimsediği "ortak üretim ve teknoloji transferi" modelini S-400 anlaşmasında da uygulayacak. 

 Kaynak: TRT Haber

Etiketler: S-400 Füze Sistemi, rusya
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