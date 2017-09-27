Ryanair'in uçuş iptalleri 400 bin yolcuyu etkileyecek

Merkezi İrlanda’da bulunan hava yolu şirketi Ryanair, Kasım 2017-Mart 2018 arasındaki dönemde 18 bin uçuşun iptal edileceğini, iptallerden 400 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kasım 2017-Mart 2018 arasındaki dönemde Avrupa çapında 30’un üzerinde destinasyona yapılacak uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 18 bin uçuşun iptal edilmesinin planlandığı, iptallerden yaklaşık 400 bin müşterinin etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

İptallerden etkilenen müşterilere alternatif uçuşlar sunulacağı, bilet ücretlerinin iade edileceği, tek yön uçuşlarda 40 avro, gidiş-dönüş uçuşlarda ise 80 avro tazminat ödeneceği bildirildi.

Şirket, iptallere gerekçe olarak, pilotların tatil ve izin planlarındaki karışıklıkları gerekçe gösterse de, Birleşik Krallık basınında "şirketin yeterli sayıda pilota sahip olmaması nedeniyle iptallere mecbur kaldığı" iddiası yer aldı.