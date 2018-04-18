Rusya'ya yaptırımlar, ABD'de polemiğe yol açtı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Başkan'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti.

Kudlow, Salı günü Haley'den bahsederek, "Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alan Haley, Fox News'e yaptığı açıklamada Kudlow'a atıf yaparak, "Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz" dedi.

Kudlow yaptığı açıklamada "Buradaki mesele şu: Halihazırda bir dizi yaptırım uyguluyoruz; bazı ek yaptırımlar da değerlendiriliyor ancak henüz belirlenmedi" dedi.

Kudlow Beyaz Saray'ın Moskova'ya karşı yaklaşımında bir kafa karışıklığı olmadığını da söyledi.

Kaynak: Reuters