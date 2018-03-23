Rusya'ya bir suçlama da AB liderlerinden geldi

26 Mart'ta Varna'da gerçekleşecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi öncesi Avrupalı liderler Brüksel'de buluştu.

Zirvede İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi de masaya yatırıldı.

"AB liderleri İngiltere hükümetiyle hemfikir"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir."

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 Mart 2018

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda yayımlanan bildirgede, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın durumu ve zehirlenmelerine ilişkin Moskova'ya yönelik somut yaptırımlar yer almadı.

Skripal suikastı sonuç bildirgesinde

Bununla birlikte, AB liderleri "Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı" konusunda Londra yönetimiyle hemfikir.

Salisbury saldırısı şiddetle kınandı ve Rusya'ya karşı atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

"AB gücünü artırmalı"

Birliğin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bağlantılı risklere karşı savunma gücünü artırması gerektiğine değinilen metinde, "AB'nin siber savunma, stratejik iletişim ve karşı istihbarat alanındaki kapasitesini güçlendirmesi gerektiği"ne yer verildi.

May-Macron-Merkel ittifakı

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.

Rusya incelemeyi kabul etmiyor

İngiltere'nin başvurusu üzerine zehirlenme olayında kullanılan madde, Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü tarafından inceleniyor. Rusya ise, incelemeyi kabul etmeyeceğini söylüyor.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia halen hastanede tedavi altında ve durumları ciddiyetini koruyor.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Takas edilmişti

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladı.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA