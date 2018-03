Rusya'ya bir suçlama da AB liderlerinden geldi

26 Mart'ta Varna'da gerçekleşecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi öncesi Avrupalı liderler Brüksel'de buluştu.

Zirvede İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi de masaya yatırıldı.

"AB liderleri İngiltere hükümetiyle hemfikir"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir."

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.