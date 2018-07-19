Rusya’nın yenilmez silahlarında hazırlıklar tamamlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Sanayi Kompleksi tarafından Avangard füze sisteminin geliştirilmesinin temel olarak tamamlandığı ve seri üretim aşamasına geçildiği ifade edildi.

Ayrıca nükleer başlık taşıma kabiliyeti olan Sarmat isimli kıtalar arası balistik füze sisteminin fırlatma testi programının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni stratejik silah sistemlerinin oluşturulmasının Rusya’nın savunma kapasitesinin artırılması, Rusya ve müttefiklerine yönelik herhangi bir saldırıyı önleme amaçlı olduğu vurgulandı.

"Yenilmez silah"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Ses hızının 20 katına çıkabilecek

Avangard kıtalararası füze, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmıyor, füzenin ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor. Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Ağırlığı 200 ton, menzili 11-18 bin kilometre

Sarmat kıtalararası balistik füzenin kuzey ve güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyetine sahip olduğu kaydediliyor. Nükleer başlık da takılabilen füzenin ağırlığı 200 ton ve menzili 11 -18 bin kilometre arasında değişiyor.

Kaynak: AA

