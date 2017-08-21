  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.125
  • BIST 108624.91
    ALTIN 145.007
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğine getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyanın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Antonov'un Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine gelen Antonov, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütü'ndeki Daimi Gözlemcisi olarak da görev yapacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığını 2016'dan bu yana sürdüren 62 yaşındaki Rus diplomat, 2011-2016 yıllarında Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER