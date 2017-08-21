Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Antonov'un Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine gelen Antonov, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütü'ndeki Daimi Gözlemcisi olarak da görev yapacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığını 2016'dan bu yana sürdüren 62 yaşındaki Rus diplomat, 2011-2016 yıllarında Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.