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Buradasınız : » » Rusya'nın yeni füzesi bir ülkeyi yok etme gücünde

Rusya'nın yeni füzesi bir ülkeyi yok etme gücünde

Batı ile ilişkiler gerildi, Rusya askeri harcamalarına hız verdi. Rusya, yeni kıtalar arası nükleer füzesini test edeceğini duyurdu.

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Rusya'nın yeni nükleer füzesinin adı “Satan” yani şeytan. Tam 10 bin kilometre menzilli. İngiltere ya da Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip.

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer silah yarışı kızışıyor. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’den konuya ilişkin ardı ardına açıklamalar geliyor. 

Rusya, yeni nesil termonükleer füzesinin testlerine başlayacağını duyurdu. Satan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombasından 2 bin kat daha güçlü. 100 ton ağırlığındaki füze 15 savaş başlığı taşıma özelliğine sahip.

Moskova yönetimi füzenin Amerikan savunma sistemlerini de alt edebileceğini savunuyor. Füzenin bu yıl sonuna kadar test edilmesi planlanıyor.

Rusya, 2006 yılından bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Rusya’nın bu son hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin nükleer gücünü güçlendirme açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: satan 2 füzesi, rusya, abd
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