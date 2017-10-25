'Rusya'nın vetosu nedeniyle hayal kırıklığına uğradık'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran komitenin (JIM) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tasarıyı veto etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Sözcü Nauert, basın toplantısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanan tasarıya ilişkin açıklamalar yaptı.

Nauert, Rusya'nın tasarıyı veto etmesine tepki göstererek “Hayal kırıklığına uğradık. Rusya, zalimce öldürülen Suriye halkına karşı politik bir değerlendirme yaptı." dedi.

ABD tarafından hazırlanan ve BMGK'da oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 11 üye tasarıya destek verirken, Çin ve Kazakistan çekimser oy kullandı.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Rusya, iç savaşın başından bu yana 9. kez Suriye karar tasarısını reddetmiş oldu.

Kaynak: AA