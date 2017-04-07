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Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu toplandı

Suriye ateşkes grubu, Rusya'nın talebi üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde acil olarak toplandı.

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Rusyanın talebiyle Suriye ateşkes grubu toplandı

Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) Ateşkes Çalışma Grubu, ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurmasının ardından Rusya'nın talebi üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde acil olarak toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "De Mistura, tamamen ve işlevsel olarak yaşanan duruma odaklanmış durumda. Bu nedenle, yakın zamanda gerçekleşen askeri gelişmeler hakkında daha fazla açıklama yapmayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantının grubun eş başkanı Rusya'nın talebi ve diğer eş başkanı ABD'nin mutabakatı ile yapıldığı belirtildi.

ISSG toplantılarına, ABD ve Rusya dışında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkenin temsilcisi katılıyor.

Etiketler: rusya, suriye, Uluslararası Suriye Destek Grubu, abd
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