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Rusya'nın Suriye'deki saldırılarında 5 bin 783 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya'nın Suriye'de 2 yıldan fazla süredir devam eden saldırılarında 5 bin 783 sivilin öldüğünü bildirdi.

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Rusyanın Suriyedeki saldırılarında 5 bin 783 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya'nın Suriye'de 30 Eylül 2015'te Beşşar Esed yönetimine askeri destek ve terör ile mücadele bahanesiyle başlattığı askeri müdahalesinin bilançosuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, Rus güçlerinin 30 Eylül 2015'te başlattığı askeri müdahale sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 31 Aralık 2017'ye kadarki sürede bin 596'sı çocuk, 992'si kadın toplam 5 bin 783'e ulaştığını bildirildi.

Rus güçlerinin saldırılarında sivil kayıplarının büyük oranda rejimin kontrolünden çıkan bölgelerde gerçekleştiği ifade edilen raporda, Rusya'nın Esed rejimi ile düzenlediği ortak saldırılarda yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi yerlerinden edildiği açıklandı.

En az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybettiği saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren SNHR'nin raporunda Rus güçlerinin söz konusu süre içerisinde (27 ayda) 294 katliama imza attığını belirtildi.

Rapora göre, Rusların saldırılarında 53 sağlık görevlisi yaşamını yitirirken, sağlık merkezleri ise 141 defa saldırıya maruz kaldı.

Rus güçlerinin, 217 saldırıda misket bombası kullandığı kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde de Suriye'de sivillere yönelik saldırıların bir an önce durması çağrısı yapıldı.  

Sivillerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapılan raporda, Rusya'nın bombaladığı sağlık merkezlerinin ve okulların yeniden imar edilmesi istenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, rusya
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