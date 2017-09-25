  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.527
    EURO 4.191
  • BIST 102483.41
    ALTIN 146.519
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'nın Suriye'de PKK/PYD'yi vurduğu iddiası

Rusya'nın Suriye'de PKK/PYD'yi vurduğu iddiası

Rusya'nın, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği en büyük doğalgaz üretim tesisi civarındaki mevzilerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyanın Suriyede PKK/PYDyi vurduğu iddiası

Rusya'nın, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği en büyük doğalgaz üretim tesisi civarındaki mevzilerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında PKK/PYD'nin önceki gün ele geçirdiği Konoko doğalgaz üretim tesisinin çevresini bombaladı.

Esed rejimi güçleri, dün gaz tesisinin kontrolünü sağlamak için harekete geçmişti. ABD destekli PKK/PYD, rejimin saldırısını püskürtmüştü.

Bunun üzerine ABD askerleri, tesisin yakınındaki mevzilere konuşlanmıştı.

Konoko tesisi, Deyrizor ilinin Irak sınır hattındaki alanda bulunuyor.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin Irak sınırında DEAŞ kontrolündeki Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısında Rusya-İran destekli rejim güçleri, doğusunda ABD destekli PKK/PYD ilerliyor. AA

Etiketler: rusya, suriye, pkk/pyd, hava saldırısı, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER