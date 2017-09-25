Rusya'nın Suriye'de PKK/PYD'yi vurduğu iddiası

Rusya'nın, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği en büyük doğalgaz üretim tesisi civarındaki mevzilerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında PKK/PYD'nin önceki gün ele geçirdiği Konoko doğalgaz üretim tesisinin çevresini bombaladı.
Esed rejimi güçleri, dün gaz tesisinin kontrolünü sağlamak için harekete geçmişti. ABD destekli PKK/PYD, rejimin saldırısını püskürtmüştü.
Bunun üzerine ABD askerleri, tesisin yakınındaki mevzilere konuşlanmıştı.
Konoko tesisi, Deyrizor ilinin Irak sınır hattındaki alanda bulunuyor.
Rusya'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Suriye'nin Irak sınırında DEAŞ kontrolündeki Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.
Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısında Rusya-İran destekli rejim güçleri, doğusunda ABD destekli PKK/PYD ilerliyor. AA