Rusya'nın sınır dışı ettiği ABD'li diplomatlar Moskova'dan ayrılmaya başladı

ABD'li diplomatlar ve aileleri, sabah saatlerinde 3 otobüs ve 1 minibüs ile Moskova'daki Washington Büyükelçiliği'nden havalimanına doğru yola çıktı.

ABD ve AB ülkeleri 150'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya da misilleme olarak bu ülkelerin aynı sayıda diplomatlarını sınır dışı etmeye karar vermişti.

Moskova, ABD'nin 60 diplomatını sınır dışı etmenin yanında ABD'nin St. Petersburg kentindeki konsolosluğunu da kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AP