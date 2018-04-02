Rusya’nın Seattle Konsolosluğu kapatıldı

Rusya’nın Seattle Konsolosluğu, çalışanların Cuma günü son iş günlerini tamamlamalarının ardından kapatıldı. Konsolosluk çalışanları binanın önünde hep birlikte fotoğraf çektirdikten sonra tabelayı kaldırdı. Binadaki evrak ve eşyaların tamamı ise, Washington’ın verdiği süre olan 1 Nisan’da çıkarıldı. Konsolosluk'tan çıkarılan evraklar önce Rus Konsolos Valeriy Timaşov’un rezidansına, daha sonra da ABD’deki diğer Rus diplomatik temsilciliklerine götürülecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, konuyla ilgili Rus yerel gazetelere konuşan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Timaşov’un rezidansı ve konsolosluk binasının boşaltılacağını ancak Rusya bayrağını kaldırmayacaklarını söyledi.

Antonov, "Bayrağı kaldırmayacağız, bu ilkesel bir karar. Bayrağın güvenliğini ABD’li meslektaşlarımızın nezaketine bırakıyoruz" dedi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.