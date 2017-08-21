  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.523
    EURO 4.136
  • BIST 106948.62
    ALTIN 145.818
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'nın operasyonunda 200 DEAŞ'lı öldürüldü

Rusya'nın operasyonunda 200 DEAŞ'lı öldürüldü

Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava operasyonunda 200 DEAŞ militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyanın operasyonunda 200 DEAŞlı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor şehrine giden DEAŞ'a ait konvoya yönelik hava operasyonu yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, 200 DEAŞ militanının öldürüldüğü ifade edilirken, konvoyda bulunan 20 askeri aracın, aralarında tankların da bulunduğu bazı zırhlı araçların ve mühimmat taşıyan birçok tırın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rakka ve Batı Humus'ta güç kaybeden DEAŞ'ın ağustos ayı boyunca Deyrizor şehrindeki yapılanmasına odaklandığı vurgulanarak, terör örgütünün Deyrizor kentinde mağlup edilmesinin stratejik öneme sahip olduğu kaydedildi. AA

Etiketler: rusya, suriye, operasyon, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER