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Rusya’nın iki şehrinde su sıcaklığı düştüğü için denize girmek yasaklandı

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossisk ve Anapa şehirlerinde deniz sıcaklığı 15 derecenin altına düştü. Bu nedenle plajlarda denize girmek yasaklandı.

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Rusyanın iki şehrinde su sıcaklığı düştüğü için denize girmek yasaklandı

Rusya’da Anapa belediyesi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, deniz sıcaklığının anormal şekilde 15 derecenin altına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Temmuz ayında böyle bir durumun beklenmediği ve anormal karşılandığı, güvenlik nedeniyle tüm Rusların bu bölgede denize girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Uzmanların bahsedilen bölgelerin kıyı şeritlerinde analizler yaptığı, bu bölgelere yakın Lazaraskaya Soçi ve Adler deniz kıyılarında ise deniz sıcaklığının 25 - 27 dereceye ulaştığı bildirildi.

Bu zıtlık nedeniyle bölgede araştırmalar yapılacak, yaşanan sorunun tespitinden sonra halka yeni bir duyuru yapılacak. 

Kaynak: İHA

Etiketler: yasak, rusya, plaj, deniz sıcaklığı
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