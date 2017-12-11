Rusya'nın asker çekme talimatı memnuniyetle karşılandı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcülerinden Yahya Aridi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı vermesine ilişkin "Suriye'ye barışı getirecek her türlü adımı" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Aridi, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri kapsamında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile BM Cenevre Ofisi'nde yapılacak görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doğu Guta'daki Beşşar Esed rejiminin ablukasına değinen Aridi, başkent Şam'a 10 kilometre mesafede bulunan çocuklara acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Aridi, "Doğu Guta halkı bu kuşatmayı hak etmiyor." dedi.

Rus bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı vermesine ilişkin sorusu üzerine Aridi, "Halkımızın evlerine geri dönebilmeleri için Suriye'nin güvenli olmasını ve Suriye'de barışın gelmesine katkıda bulunacak prosedür ve adımların atılmasını istiyoruz. Özellikle milislerin oluşturduğu kaosu ve halkımıza karşı işledikleri cinayetleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılmalıdır. Bu yöndeki herhangi bir adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rejim heyeti açıklama yapmadı

Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyetiyle TSİ 13.00'te bir araya gelen Mistura, yaklaşık 2 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.