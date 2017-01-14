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'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi' iddiaları araştırılacak

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, "Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

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Rusyanın ABD seçimlerine müdahalesi iddiaları araştırılacak

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile başkan yardımcısı Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, soruşturmayla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahalesi iddiaları kapsamında konuyla ilgili kişilerin de soruşturmaya dahil edileceği bildirildi. Bu durumda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinden bazı görevlilerin Moskova'daki bazı kişilerle "siber saldırı" konusunda görüşüp görüşmediğinin de araştırılacağı değerlendirmesi yapıldı.

Burr ile Warner, açıklamalarında, "ABD'yi etkileyen Rus istihbarat eylemlerinin boyutunun tam olarak ne olduğunu anlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi. AA

Etiketler: rusya, Siber saldırı, abd, seçim, ABD başkanlık seçimleri
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