Rusya'dan yaptırım açıklaması: Dengeleyecek bir yol bulacağız

Moskova'nın ABD hükümetiyle ilişkilerinin, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla sona ermeyeceğini söyleyen Nikolai Patruşev, birey ve kurumlara yönelik yaptırımları dengeleyecek yolların bulunacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunda bulunmuştu.

Konuya yakın iki Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen önlemlerin bazıları Rus hükümeti ile olduğu kadar Putin ile yakın ilişkili iş adamlarına da yönelik olacak.

Kaynak: Reuters