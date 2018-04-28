Rusya'dan Türkiye ile vize serbestisini genişletme sinyali

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova’da düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz”

Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, Çavuşoğlu ile bugün gerçekleştirilen ikili görüşmede bu konuyu da değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya’nın vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifini geçen haftalarda ilettiğini anlatan Lavrov, “Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz. Öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini bir süre önce önerdik. Şu anda hepimiz terör tehdidi altındayız. Bu bağlamda ilgili birimlerimizin de daha fazla iş birliği yapması konusunda da bugünkü görüşmelerimizde mutabık kalındı.” dedi.

"Rusya, İran ve Türkiye sürecin sürdürülmesi konusunda mutabık"

Suriye’yi bölme girişimlerinin, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kabul edilemez bulunduğunu vurgulayan Lavrov, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nde mutabık kalınan tavsiyeler doğrultusunda, Suriye’de siyasi çözümün alternatifsizliğine bağlılığımızı muhafaza ediyoruz.” dedi.

Lavrov, Batılı ülkelerin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine yönelik yaptıkları açıklamaların ancak “sözde” kaldığını ifade etti.

“Bu tür ifadeler, Suriye’yi bölmeye ve Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeye yönelik planların üzerini örtmek için kullanılıyor. Rusya, Türkiye ve İran’ın, tüm unsurların barış içerisinde yaşayacağı ve toprak bütünlüğünün korunduğu bir Suriye’yi içtenlikle desteklediklerine inancım tam.”

“Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı”

İran Dışişleri Bakanı Zarif de konuşmasında Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

“Suriye halkının acılarını dindirmek için bu yola girdik. Suriye hükümeti ve muhalefetini siyasi çözüme sokmak için çaba sarf ediyoruz. Suriye’de çözüm kesinlikle askeri yöntemlerle değil, siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabilir. Bütün dünya şunu kabul etmelidir ki bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğü ihlal ederek gerçekleştirilen saldırılar çözüme katkıdan çok zarar verecektir.”

Kaynak: AA