  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rusya'dan Trump'ın açıklamasına sert tepki

Rusya'dan Trump'ın açıklamasına sert tepki

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, "Trump’ın Kırım’a yönelik açıklaması, Rusya ve ABD ilişkileri açısından endişe verici." dedi.

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Rusyadan Trumpın açıklamasına sert tepki

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kırım’a yönelik açıklamasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Slutskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada Trump'ın Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini beklediklerine yönelik dün yaptığı açıklamanın Rusya ve ABD ilişkileri açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD ilişkilerinin gelişmesinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirten Slutskiy, “Fakat dünkü gibi açıklamalar, Trump ve ekibi hakkındaki yüksek beklentiler üzerinde soğuk duş etkisi yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Kırım’a yönelik açıklamaların ABD’nin çoğu kurumu tarafından desteklendiğinin farkında olduklarına işaret eden Slutskiy, “Dolayısıyla Trump’ın, başkanlığının henüz başındayken ülkedeki elitlere karşı koymasını da bekleyemeyiz.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın "Rusya hükümetinden Ukrayna'daki şiddeti azaltması ve Kırım'ı iade etmesini beklediklerini" söylediğini aktarmıştı.

Etiketler: Trump, rusya, Kırım
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