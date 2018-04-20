Rusya'dan Suriye'ye S-300 füze sistemi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin geçen hafta sonunda Suriye'ye yaptığı askeri saldırıdan sonra, Esed rejimine S-300 uçaksavar füze sistemlerini vermemesi için artık hiçbir ahlaki yükümlülüğü kalmadığını söyledi.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki hedeflere saldırmasından önce, ülkesinin Amerikalı yetkililere, hangi bölgelerin kendileri için "kırmızı çizgi" sayıldığını bildirdiklerini ve Amerikan hava saldırılarında bu çizgilerin aşılmadığını söyledi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeleri arasında bir silahlı çatışmanın baş göstermesine izin vermeyeceklerini de belirtti.

Kaynak: Reuters