  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.016
    EURO 4.936
  • BIST 113354.04
    ALTIN 173.369
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya’dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona suçlama

Rusya’dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona suçlama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki amacının bölgedeki durumu sarsmak ve ekonomik menfaat olduğunu söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyadan, Suriyedeki uluslararası koalisyona suçlama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Suriye’deki uluslararası koalisyonu eleştirdi.

Güçlü bir koalisyonun teröristlerle baş edemeyeceğine inanmanın zor olduğunu söyleyen Şoygu, “Görünüşe göre koalisyonun amacı, bölgedeki durumu sarsmak, askeri ve ekonomik varlığını pekiştirmek” dedi.

Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran’ın terörle mücadele ittifakını kurmasından sonra bölgede durumun değiştiğine işaret etti.

Afganistan’daki durumun kötüleştiğini savunan Şoygu, ABD ve NATO’nun bölgedeki 15 yıllık varlığının durumu normalleştiremediğini vurguladı.

ABD’nin yeni şartlarda Orta Asya’da yer kazanma çabasında olduğunu belirten Şoygu, “Bu durum, bölge ülkelerinin çıkarına cevap vermez ve küresel bir faktör olarak istikrarsızlaştırmaya hizmet eder” dedi.

Halihazırda Afganistan’da 4500 civarında terör örgütü DEAŞ mensubu olduğuna dikkati çeken Şoygu, “Afganistan sadece DEAŞ militanları için değil, yeni terör örgütleri için de yeni bir sığınak olabilir” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: uluslararası koalisyon, suriye, rusya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER