Rusya'dan Suriye hamlesi

Dünya, Washington-Moskova arasında Suriye üzerinden yaşanan restleşmeye dikkat kesildi.

Askeri harekata karşı çıkan Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya, Suriye için BMGK'yı yarın acil toplantıya çağırdı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi nedeniyle artan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

''Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri müdahaleden kaçınır. Durumun çok tehlikeli olduğunu net bir şekilde açıkladık. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek"

Kaynak: TRT Haber