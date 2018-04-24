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Rusya'dan S-300 açıklaması: Karar alınmadan önce Türkiye'ye de sorulmalı

Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilmesine dair karar alınmadan önce Türkiye'ye de sorulması gerektiğini belirtti.

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Rusyadan S-300 açıklaması: Karar alınmadan önce Türkiyeye de sorulmalı

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine dair karar alınmadan önce, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye ve İran'a da fikirlerinin sorulması gerektiğini söyledi.

Rus parlamenter, "Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın bu yönde bir karar alması halinde Suriye'ye S-300 sistemleri teslim edilmesi mantıklı olurdu" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Şamanov, Suriye'ye S-300 sevk edilmesi halinde, bu hava savunma sisteminin ülkedeki önemli tesisleri, 10 bin metreye kadar yükseklikten hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Lavrov'dan karar açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş S-300 füze savunma sistemleri verip vermeyeceğine dair resmi bir karar almadığını ancak bu kararın alınması durumunda konunun sır olarak saklanmayacağını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı sinyali vermişti

ABD, İngiltere ve Rusya tarafından yapılan Suriye operasyonunun, Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze sistemlerini tedarik etmeyi düşünebileceğini açıklamıştı.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, suriye, s300, rusya, iran
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