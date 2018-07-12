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Rusya’dan NATO’ya: Kendi askeri aktivitelerini genişletiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’yı suçlayarak, Kuzey Avrupa ve Baltıklarda askeri aktivitelerini genişlettiğini söyledi.

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Rusyadan NATOya: Kendi askeri aktivitelerini genişletiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO zirvesinde Rusya’ya yönelik yapılan suçlamaları değerlendirdi.

NATO Zirvesi'nde alınan tüm kararların dikkatli bir şekilde analiz edileceğini belirten Zaharova, Rusya’nın suçlanmasının bir kanıta dayanmadığını ifade etti.

NATO Zirvesi'nde Rusya'nın suçlanmasına yönelik Zaharova, "Bu bahaneyle askeri blok (NATO), Baltık bölgelerinde ve Kuzey Avrupa’da kendi askeri aktivitelerini genişletiyor." dedi.

"Almanya'daki üslerde 35 bin Amerikan askeri var"

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Almanya, Rusya’nın bir esiri" sözlerinin sorulması üzerine Zaharova, "Almanya'daki üslerde 35 bin Amerikan askeri var. Bu, Almanya'yı gerçekten kimin kontrol ettiği sorusudur. Bizim Almanya’da ticari işlerimiz var, ABD’nin ise askeri üssü var.” yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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