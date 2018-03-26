Rusya'dan NATO ve AB üyesi ülkelerin kararına yanıt

Eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesinde rolü olduğu öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Rusya’ya tepkiler büyüyor.

ABD ve 14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığ'ndan ilk tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın dostça ve Salisbury olayı ile ilgili suçluları bulmaya yönelik olmadığı belirtilerek “NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federasyonu'nun adres gösterilerek temelsiz suçlamalara maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, İngiliz makamlarının "ön yargılı" ve "samimiyetsiz" davrandığı vurgulandı.

Açıklamada, meselenin İngiltere topraklarındaki Rus vatandaşlarının hayatıyla ilgili olduğunun altı çizilerek Londra’ya defalarca bu meseleyle ilgili başvuru yapılmasına rağmen herhangi objektif, kapsamlı bilginin verilmediğine dikkati çekildi.

Avrupa-Atlantik ilkelerini körü körüne takip eden İngiltere'nin müttefiklerinin sağduyuya zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Elbette ki bu grup ülkelerin düşmanca adımları sonuçsuz kalmayacak ve biz buna cevap vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Kremlin: Son sözü Putin söyleyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Kanada ve AB ülkelerindeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine cevap olarak son kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vereceğini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleriyle ilgili kararı değerlendireceklerini söyledi.

Esas değerlendirmenin diplomatik kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, "Bundan sonra devlet başkanına öneride bulunulacak ve atılacak adımlarla ilgili öneriler açıklanacaktır. Son kararı Devlet Başkanı verecek." dedi.

Suikaste hedef oldu

Rus ordusu askeri istihbarat servisinde çalışırken, İngiltere safına geçen ve 2006 yılında yakalanarak 2010 yılındaki bir casus takasının parçası olan Sergey Skripal 4 Mart'ta İngiltere'de kızı ile beraber suikaste hedef oldu.

Noviçok sinir gazıyla zehirlendiler

Suikastte geçmişte Rus ordusu envanterinde bulunan Noviçok sinir gazının kullanıldığının iddia edilmesiyle Londra ile Moskova arasında başlayan kriz yeni bir aşamaya girdi.

14 AB ülkesi, Kanada ve ABD İngiltere'nin safında

İngiltere yanlısı cephe genişlerken, Avrupa Birliği'nin 14 ülkesi ile Kanada ve ABD Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

En fazla Rus büyükelçilik görevlisini sınırdışı etme kararı alan ülke ABD oldu.

ABD 60, Kanada 7, Litvanya 3, Almanya 4, Ukrayna 13, Polonya ve Fransa 4, Litvanya ve Çekya 3, Hollanda ve Danimarka 2, Estonya 1, Finlandiya 1, Romanya 1, İsveç 1 ve Letonya 1 Rus diplomattan ülkelerinden ayrılmalarını istedi.

Kaynak: TRT Haber