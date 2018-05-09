Rusya'dan Kızıl Meydan'da gövde gösterisi

2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl 9 Mayıs'ta kutlayan Rusya, bu yılki zafer etkinliklerinde askeri gövde gösterisi yaptı.

Törene 5. nesil avcı uçağı Su-57, Su-30SM ve MiG-29SMT savaş uçakları, Tu-160 ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin de katıldığı açıklandı.

Törende Rus ordusunun modern yüzünü yansıtan 190 askeri araç sergilendi.

Askeri geçit törenine 13 bin asker katıldı.

Resmi geçit sırasında halkına seslenen Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Halkımız ölümüne savaştı" dedi.

Ayrıca Putin, "Rusya, küresel güvenliğin sağlanması için tüm sorulara ve diyaloğa açıktır. Yapıcı, eşit ortaklık için hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters