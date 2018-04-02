Rusya'dan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Fransa'ya "casus krizi" soruları

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, casus kriziyle ilgili yönelttiği sorulardan bazıları şunlar:

Fransa, İngiltere'nin olayla ilgili soruşturmasının teknik yönüne hangi gerekçelerle katıldı? Fransa, olayla ilgili soruşturmanın teknik yönüne müdahalesini, Kimyasal Silahlarının Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) resmi olarak bildirdi mi? İngiltere, Fransa'ya soruşturmanın teknik yönüyle ilgili hangi kanıtı verdi? Fransız uzmanlar, Sergey ve Yulia Skripal'den biyolojik örnekler toplandığında hazır mıydı? Fransız uzmanlar, Sergey ve Yulia Skripal'den toplanan biyolojik örneklere dair kendi yaptıkları testleri hangi spesifik laboratuvarda gerçekleştirdi? Fransa'nın bu tür kimyasal savaş silahlarını veya benzerlerini incelemekte ne gibi bir uzmanlık bilgisi var? Fransız uzmanlar Salisbury'de kullanılan maddenin "Rus kökenli" olduğuna neye dayanarak karar verdi? Fransa, Novichok (İngiliz terminolojisine uygun olarak) kimyasal silahını veya analoglarını kontrol etme örneklerine sahip mi? Bu tip kimyasal savaş silahlarının örnekleri veya benzerleri Fransa'da geliştirildi mi? Öyleyse, hangi amaçla?

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne sorular

Rusya, Fransa'ya yöneltilen bu soruların dışında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne de bazı sorular sordu. Rusya Dışişleri'nin OPCW'ye, "OPCW'nin örnek alma prosedürü neydi? Soruşturma sırasında OPCW'nin temel ilkesi olan delil güvenlik zinciri (chain of custody) uygulandı mı? Fransa, OPCW teknik sekretaryasına İngiltere’nin talep ettiği teknik iş birliğine katılmasıyla ilgili bilgi verdi mi?" gibi sorular yönlendirdiği açıklandı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Bu durum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş, ülkeler karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etmişti.

İngiltere 2006'da, eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir maddeyle zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber